Bartosz Zmarzlik ŻONA Kim jest Sandra Zmarzlik, żona Bartosza Zmarzlika ZDJĘCIA

Bartosz Zmarzlik ma za sobą wspaniały rok. Żużlowiec znów został indywidualnym mistrzem świata, a w listopadzie przekazał kolejne wspaniałe wieści! Tym razem w żyicu prywatnym. Najlepszy żużlowiec świata wziął ślub z wieloletnią partnerką, Sandrą! Bartosz Zmarzlik poznał ukochaną wiele lat temu. Oświadczył się Sandrze w styczniu 2019 r. Para wychowuje razem 2-letniego synka Antosia. Żona Bartosza Zmarzlika pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, a to właśnie z tym miastem przez wiele lat związany był utytułowany żużlowiec. - Bartek zaraził mnie żużlem, bo przed poznaniem go w ogóle się speedwayem nie interesowałam. Mieszkałam bardzo blisko stadionu w Gorzowie, ale nie chodziłam na mecze, nie żyłam żużlem. Wchodziłam razem z nim to środowisko, uczyłam się tych emocji - opowiadała "Super Expressowi" Sandra, przyszła pani Zmarzlik (wtedy jeszcze Sandra Grochowska).

Bartosz Zmarzlik ŻONA Kim jest Sandra Zmarzlik z domu Grochowska

Sandra Zmarzlik jest kosmetyczką i prowadziła w Gorzowie salon. Teraz żona żużlowca wspierać będzie męża w Motorze Lublin, do którego przeniósł się mistrz świata. - Czy jestem zazdrosna o to, że mnóstwo czasu spędza w warsztacie z motorami? Jesteśmy razem bardzo długi i już teraz nie. Na początku ja też się uczyłam tego wszystkiego. Ale zazdrości o motory nie odczuwam. Wiem, że żużel jest dla niego wszystkim i chcę, żeby się w tym spełniał - zwierzała się Sandra Zmarzlik w rozmowie z "SE".