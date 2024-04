Bolesne słowa dla Roberta Kubicy szybko obiegły świat. Legenda nie miała litości, boli nas serce

Analizując świat sportów motorowych nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to środowisko mocno zamknięte. Dość trudno się tam dostać i nie może dziwić wieloletnie przywiązanie kibiców do poszczególnych nazwisk. Jednymi z najbardziej zasłużonych dla polskiego motorsportu pozostają Sobiesław Zasada i Robert Kubica. Mogłoby się wydawać więc, że takie postaci będą się wspierać i dodawać sobie otuchy. Tymczasem rzeczywistość po raz kolejny okazała się brutalna. Doświadczony Zasada był ostatnio gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Zapytany o Roberta Kubicę przekazał stanowisko, od którego wielu kibiców zapewne rozbolało serce. Tym bardziej, że do dziś to Kubica pozostaje jedynym w historii rodakiem, który wygrał wyścig z cyklu Grand Prix Formuły 1.

Mocne słowa o Robercie Kubicy

Robert Kubica zapowiadał się na świetnego kierowcę w F1. Potencjał w krakowianinie dostrzegła nawet legendarna stacja Ferrari. Niestety, wtedy wydarzył się prawdziwy dramat. W przerwie między startami w bolidzie Kubica postanowił wziąć udział w rajdzie Andory. Wszystko skończyło się fatalnie i po wypadku nasz rodak ledwo uszedł z życiem. Po latach udało mu się wrócić do królowej sportów motorowych, ale już nie na takim poziomie jak wcześniej. Sobiesław Zasada, mimo dokonań młodszego kolegi po fachu, stwierdził, że Robert Kubica "nie miał zbytnich sukcesów".

Sobiesław Zasada nie pozostawił złudzeń w sprawie Kubicy

Legendarny as kierownicy podkreślił również, że nie widzi żadnych szans na powrót rodaka do F1. Takie słowa dodatkowo mogą dotknąć fanów Kubicy, którzy wciąż żyją nadzieją, że zobaczą go podczas elitarnych wyścigów. Jednocześnie Sobiesław Zasada ocenił z dystansem, jak mogła potoczyć się przyszłość krakowskiego zawodnika, gdyby nie feralny dzień. - Byłoby może o wiele lepiej, bo przecież odnosił duże sukcesy na tym gokarcie, robił świetne wyniki i był świetnym kierowcą, tylko moim zdaniem nieraz zbyt dużo ryzykował - powiedział.