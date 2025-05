Grand Prix Polski: Relacja NA ŻYWO. W Warszawie Bartosz Zmarzlik kontra rywale na Narodowym [WYNIKI]

Jedyny Polak w Formule ma jasny cel. Dla Romana Bilińskiego Formuła 3 to tylko przystanek!

Ważny dzień na Stadionie Narodowym. Kibice żużla będą w ekstazie, to się naprawdę wydarzy

Grand Prix Polski w Warszawie - wyniki na żywo:

1. Bartosz Zmarzlik

2. Brady Kurtz

3. Dan Bewley

4. Andzejs Lebedevs

5. Robert Lambert

6. Fredrik Lidngren

7. Dominik Kubera

8. Max Fricke

9. Jan Kvech

10. Jack Holder

11. Anders Thomsen

12. Martin Vaculik

13. Mikkel Michelsen

14. Jason Doyle

15. Kai Huckenbeck

16. Patryk Dudek

Na żywo GP Polski w Warszawie Wyniki kwalifikacji do GP Polski w Warszawie: 1. Jan Kvech - 4 pkt

2. Brady Kurtz - 3 pkt

3. Robert Lamber - 2 pkt

4. Dan Bewley - 1 pkt

Q2 Martin Vaculik

Q2 Fredrik Lindgren

Q2 Jack Holder

Q2 Andzejs Lebedevs

Q1 Mikkel Michelsen

Q1 Patryk Dudek

Q1 Dominik Kubera

Q1 Max Fricke

Q1 Bartosz Zmarzlik

Q1 Anders Thomsen

Q1 Jason Doyle

Q1 Kai Huckenbeck W piątek odbyły się kwalifikacje, w których Zmarzlik sensacyjnie przegrał w pierwszej rundzie z Janem Kvechem. Jego pogromca okazał się później zwycięzcą całego sprintu! Pozostali Polacy również odpadli w pierwszej fazie kwalifikacji. Witamy w relacji na żywo z Grand Prix Polski w Warszawie! Najlepsi żużlowcy świata będą dziś ścigać się na PGE Narodowym w Warszawie - w tym Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Patryk Dudek. Początek o 19:00!

Grand Prix Polski to druga runda tegorocznych mistrzostw Speedway GP. Broniący tytułu mistrza świata Bartosz Zmarzlik zaczął sezon od zwycięstwa w GP Niemiec i tamtejszym sprincie. Jako lider klasyfikacji generalnej spróbuje przełamać w Warszawie "klątwę Narodowego" - tej wyjątkowej imprezy nie wygrał jeszcze żaden Polak! W zeszłym roku Zmarzlik zajął na Narodowym drugie miejsce. Tym razem GP w Warszawie rozpoczął od niespodziewanej porażki w pierwszej rundzie kwalifikacji z Janem Kvechem.

Czech wygrał później cały sprint i zgarnął 4 punkty do klasyfikacji generalnej. W czołówce kwalifikacji na Narodowym zameldowali się też najgroźniejsi rywale Zmarzlika - drugi Brady Kurtz (3 pkt) i czwarty Dan Bewley (1 pkt). To oni są bezpośrednio za plecami pięciokrotnego mistrza świata. Słabe kwalifikacje zaliczyli też pozostali Polacy, którzy odpadli w pierwszej rundzie. Dominik Kubera na stałe rywalizuje w SGP, a Patryk Dudek otrzymał w Warszawie "dziką kartę". Sześć lat temu stanął na Narodowym na najniższym stopniu podium. Teraz może to powtórzyć, a początek ścigania już o 19:00!