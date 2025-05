Jedyny Polak w Formule ma jasny cel. Dla Romana Bilińskiego Formuła 3 to tylko przystanek!

Podczas sobotnich kwalifikacji przed Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem Yukiego Tsunody. Kierowca Red Bulla stracił panowanie nad bolidem w jednym z zakrętów, wpadł w żwirową pułapkę i z ogromną prędkością wypadł z toru. Samochód zaczął koziołkować, a następnie z potężnym impetem uderzył w bariery.

Do wypadku doszło na samym początku pierwszej rundy kwalifikacyjnej. Po niespełna trzech minutach Tsunoda agresywnie najechał na tarki, co sprawiło, że wpadł w poślizg i stracił panowanie nad kierownicą. Po uderzeniu w barierki jury zdecydowało momentalnie o pokazaniu czerwonych flag i przerwaniu kwalifikacji.

Kierowcy byli informowani, że doszło do poważnego wypadku w zakręcie numer 5. Tsunoda na całe szczęście wyszedł z wypadku o własnych siłach. FIA poinformowała, że kierowca został przetransportowany do centrum medycznego, gdzie przejdzie badania. Będą one ważne w aspekcie potencjalnego występu w niedzielnym wyścigu. Jeśli Tsunoda będzie mógł w nim wystartować, rozpocznie z ostatniego, dwudziestego pola.

Yuki Tsunoda w tym sezonie F1

Yuki Tsunoda rozpoczął ten sezon w barwach Visa Cash App Racing Bulls. Zajął dwunaste i szesnaste miejsce i zastąpił w Red Bullu Liama Lawsona, który kompletnie nie radził sobie w czołowym bolidzie w stawce. Tsunoda zdobył do tej pory dziewięć punktów w pięciu wyścigach i zajmuje jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej. Czy w niedzielę powiększy swój dorobek?