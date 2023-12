Byliśmy przerażeni wyznaniem Tomasza Golloba. Od tych słów łzy same napływają do oczu. Ból, którego nie da się opisać

Krzysztof Hołowczyc wraca na Rajd Dakar. Nie było go dziewięć lat, a konkurencja supertrudna

Medali i triumfów Tomasza Golloba nie sposób zliczyć. Legendarny żużlowiec przez wiele lat był czołowym zawodnikiem tego sportu w Polsce i na świecie. Jego osiągnięcia doceniane były również przez kibiców i choćby w 1999 roku został wybrany najlepszym sportowcem roku w kraju nad Wisłą. Po zakończeniu kariery żużlowej nie porzucił pasji do motocyklów i startował w innych konkurencjach. Niestety jeden z treningów motocrossowych skończył się dla niego fatalnie. W 2017 roku doznał poważnych uszkodzeń kręgosłupa i od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim.

Gollob opowiedział o swoim horrorze

Choć nie ma czucia w dolnych partiach ciała, nie oznacza to, że nie odczuwa bólu w kończynach. W rozmowie z "Newsweekiem" opowiedział o cierpieniach, jakie musiał przeżywać. - Choć od wypadku nie mam czucia w nogach, to jednak bolą. To jest właśnie mój ból codzienny: silny, osłabiający, taki przy którym ból zęba byłby wytchnieniem - powiedział legendarny żużlowiec.

Okazuje się, że nawet zmiana pogody sprawiała mu ogromny ból. - Jeżeli jest zmiana pogody, deszcz, śnieg gwałtowny spadek temperatury, to ból codzienny zmienia się w coś jeszcze trudniejszego do zniesienia. Śledzę prognozy, żeby mnie ta dodatkowa dawka bólu nie zaskoczyła. I staram się pocieszać, że za dwa dni pogoda się ustabilizuje i ból też. Nauczyłem się z nim obchodzić, rozumieć go. I żeby nie zwariować, rozmawiam z nim - wyjawił Gollob.