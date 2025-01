Chce iść śladami Roberta Kubicy, właśnie dostał polską licencję! Wielki dzień dla Romana Bilińskiego

Co tam się wydarzyło?

Roman Biliński uzyskał polską licencję wyścigową i ponownie będzie startować z biało-czerwoną flagą na bolidzie. - Jestem bardzo podekscytowany. To dla mnie niezwykle ważna kwestia – powiedział kierowca zespołu Rodin Motorsport dziękując przy okazji za wsparcie rodzimym kibicom. Uważany za największy talent polskiego motorsportu Roman Biliński, będzie najprawdopodobniej jedynym reprezentantem naszego kraju na tak wysokim poziomie wyścigowym, czyli w F3 FIA. To właśnie ta seria wyścigowa nadała tempo karierze wielu zawodnikom znanym później z występów w Formule 1.

Biliński ma za sobą słodko-gorzki sezon 2024. Rozpoczął go licznymi zwycięstwami i ostatecznie tytułem mistrzowskim w zawodach FROC w Oceanii, a następnie zaliczył dobry początek w serii FRECA, nazywanej „europejską F3”. Coraz lepsze tempo w wyścigach wyhamował jednak czerwcowy wypadek poza torem. Polski kierowca mocno ucierpiał, miał uszkodzony kręgosłup oraz nogę, a lekarze snuli obawy, że może już nawet nie wrócić do pełnej sprawności.

Biliński nie odpuścił marzeń o ściganiu i włożył wielki wysiłek w rehabilitację, a po kilku miesiącach zdołał wrócić na tor i dokończył sezon punktując w każdym wyścigu . Kwestie proceduralne związane z powrotem na tor po wypadku sprawiły jednak, że sezon musiał kończyć z angielską licencją wyścigową (Biliński ma podwójne obywatelstwo). Jednak już jesienią zapowiadał, że od 2025 roku znów będzie jeździć pod polską flagą i właśnie otrzymał licencję od rodzimego związku.

Jestem bardzo podekscytowany, że w końcu, po ośmiu miesiącach znów mogę jeździć z polską licencją wyścigową. Dla dla mnie wielka i niezwykle ważna sprawa. Bardzo dziękuję polskim fanom za wsparcie - to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że spotkamy się na torach wyścigowych w tym roku – skomentował Roman Biliński.

Polski kierowca będzie ścigać się w sezonie 2025 w barwach Rodin Motorsport.

Wykonaliśmy z zespołem dużo ciężkiej pracy. Mamy za sobą dużo testów oficjalnych i nieoficjalnych w starym bolidzie, a teraz czekamy już na oficjalne testy w przyszłym miesiącu w Barcelonie – już w nowym samochodzie. Nie mogę doczekać się tego sezonu. To dla mnie wielka szansa, a Rodin jest niesamowitym zespołem, który dobrze się sprawuje w każdych mistrzostwach, również w Formule 2, więc to bardzo dobry znak. Dla mnie to będzie rok możliwości i nauki – podkreślił Biliński.

Sezon Formuły 3 rozpocznie się 14 marca w Australii. W całym cyklu odbędzie się 20 wyścigów na trzech kontynentach. Weźmie w nich udział 10 zespołów i 30 kierowców.

