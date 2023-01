Dakar 2023. Każdy Goczał wygrywa etap. Znakomita jazda polskiego klanu

Jazda po bezdrożach Arabii Saudyjskiej, który to kraj gości rajd Dakar, rozpoczynała się od dominacji klanu Goczałów wśród pojazdów lekkich. Wszyscy oni jadą – jak większość uczestników tej kategorii - na samochodach Can-Am Maverick XRS turbo. Pierwszy etap przyniósł pozycje lidera 18-letniemu Erykowi Goczałowi z hiszpańskim pilotem Oriolem Meną, po drugim etapie pozycję lidera przejął najszybszy tamtego dnia - jego ojciec, Marek Goczał (47 l.) z pilotem Maciejem Martonem. Utrzymał ja po kolejnym akcie, a potem na prowadzenie wyszli rywale.

Po 12 etapach liderem jest Litwin Rokas Baciuska z przewagą 7.43 min. nad Erykiem Goczałem i 16.43 min. nad Markiem Goczałem. Oni jeszcze mają pewne szanse, by na trasie dwóch ostatnich aktów nadrobić stratę do prowadzącego. Łatwo jednak nie będzie, bo zawierają one dość krótkie odcinki specjalne, a to głównie na nich rozstrzyga się rywalizacja.

Szans na podium nie ma już Michał Goczał (31 l.), młodszy brat Marka, którego strata z powodu wcześniejszych problemów technicznych na trasie urosła do ponad 4 godzin. Rekompensatą dla niego pozostanie wygrany etap z Empty Quarter do Shaybah (376 km, w tym 185 km to odcinek specjalny). A być może uda się jeszcze ustrzelić kolejny – jak rok temu, gdy był najszybszy na dwóch.

W najbardziej prestiżowej klasyfikacji – samochodów terenowych (T1) szósty już 12 etapów Dakaru 2023 wygrał legendarny Francuz Sebastien Loeb (Prodrive), przez co awansował na drugie miejsce w „generalce”. Prowadzi ubiegłoroczny triumfator, Katarczyk Nasser Al-Attiyah na Toyocie z olbrzymia przewagą 1:27.10 godz. nad Loebem. Jakub Przygoński (Orlen Team) na Mini po raz drugi w tegorocznej imprezie uzyskał piaty czas. W klasyfikacji tej kategorii zajmuje 20. miejsce ze stratą 7:25.20 godz. do Al-Attiyaha.

W stawce ciężarówek prowadzi holenderska załoga Janusa von Kasterena na Iveco, z polskim załogantem i mechanikiem Dariuszem Rodewaldem.