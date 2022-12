i Autor: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA VIA AP Dawid Kubacki

Kasa za PŚ

Dawid Kubacki zrobił wielki skok na kasę. Lider Pucharu Świata zarobił na razie najwięcej

Dawid Kubacki znokautował rywali w niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt. To było jego trzecie zwycięstwo w tym sezonie. W tym sezonie Lider Pucharu Świata do wygranych zawodów dokładał również triumfy w kwalifikacjach, a to oznacza, że jego zarobki na starcie sezonu mają się całkiem dobrze. Mistrz świata z Seefeld wzbogacił konto o wiele tysięcy złotych.