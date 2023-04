Fani Michaela Schumachera nie mogli w to uwierzyć! Po odkryciu prawdy byli zniesmaczeni, obrzydliwe zagranie

Genialny Bartosz Zmarzlik! Aż brakuje słów, on znowu to zrobił

Michael Schumacher to były kierowca wyścigowy, który jest bardzo utytułowany, ponieważ zdobył aż 7-krotnie mistrzostwo świata Formuły 1. Niemiec posiada do tej pory takie rekordy jak największa ilość tytułów (w 2020 roku wyrównał to osiągnięcie Lewis Hamilton), a także najwięcej najszybszych okrążeń. 29 grudnia 2013 grudnia, podczas pobytu na nartach doszło do koszmarnego zdarzenia. Przy spokojnym zjeździe, kierowca upadł, jednocześnie uderzając głową o kamień, pomimo kasku spowodowało to obrażenia głowy. Wówczas Niemiec był w stanie krytycznym, dlatego został poddany śpiączce farmakologicznej z powodu urazu wewnątrzczaszkowego.

Tak został potraktowany Michael Schumacher! Okropne wykorzystanie wizerunku byłego kierowcy

W niemieckiej gazecie "Die Aktuell" pojawiło się zdjęcie Schumachera z podpisem, że został przeprowadzony pierwszy wywiad z kierowcą od czasu wypadku. Jednak okazało się to jednym wielkim kłamstwem, a domniemanym "wywiadem" okazało się wykorzystanie sztucznej inteligencji. Oczywiście autorzy tekstu bardzo szybko chcieli to wytłumaczyć. - Wywiad przeprowadzono w internecie. Na stronie, która zajmuje się sztuczną inteligencją, w skrócie AI. Skąd ta AI zna tło osobiste sprawy Michaela? O małżeństwie, dzieciach i chorobach? Ktoś musiał wprowadzić te informacje do sieci jak w Wikipedii do internetu. Czy to naprawdę sam Schumi wpisał informacje? Czy ktoś z rodziny, jego opiekunowie, a może pracownicy? Odpowiedzi brzmią zwodniczo prawdziwie! To zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe? - skomentowali autorzy tekstu.

Wszyscy fani Schumachera nie byli zadowoleni z powodu, że tabloid próbował zagrać na ich emocjach, gdzie oni liczą na tak dobre informacje codziennie.

i Autor: Die Aktuell