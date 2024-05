Fenomenalny Mikkel Michelsen w finale Grand Prix Niemiec. Drugie miejsce Bartosza Zmarzlika, bardzo dobry występ Dominika Kubery

Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w turnieju Grand Prix w niemieckim Landshut, trzeciej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Wygrał Duńczyk Mikkel Michelsen, trzeci był Australijczyk Jack Holder, a czwarty Dominik Kubera. Trzeci z Polaków Szymon Woźniak zakończył starty na fazie zasadniczej turnieju i został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Fazę zasadniczą niemieckich zawodów wygrał Zmarzlik, który w pięciu startach zdobył 12 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa. O jeden mniej uzbierali Bewley i Kubera, przy czym Polak popisał się efektownym finiszem - po dwóch seriach miał tylko dwa punkty, ale w pozostałych trzech wywalczył komplet dziewięciu. Tylko jednego punktu do awansu do półfinału zabrakło natomiast Woźniakowi.

Ogromne emocje na Grand Prix w Niemczech! Mikkel Michelsen triumfuje, Bartosz Zmarzlik drugi

W pierwszym półfinale wielką klasę pokazał broniący tytułu Zmarzlik, prowadząc z dużą przewagą od startu do mety. Z drugiego miejsca awansował Michelsen, który stoczył zaciętą walkę ze swoim rodakiem Leonem Madsenem. Defekt wyeliminował z walki o finał zwycięzcę poprzedniego turnieju GP w Warszawie Australijczyka Jasona Doyle'a. Po chwili z awansu do finału cieszył się debiutujący jako stały uczestnik cyklu GP Kubera, który przegrał tylko z triumfatorem pierwszego turnieju GP w Gorican Holderem. W finale o zwycięstwo walczyło trzech żużlowców Motoru Lublin, ale pogodził ich ten czwarty, startujący we Włókniarzu Częstochowa Michelsen. Duńczyk świetnie wystartował i nie oddał prowadzenia do mety, odnosząc pierwsze zwycięstwo w swoim 36. starcie w turnieju GP. Bez powodzenia starali się go dogonić Zmarzlik i Holder, a walki z czołówką nie był w stanie nawiązać Kubera. Czterokrotny mistrz świata Zmarzlik po raz trzeci w tym roku awansował do finału, ale jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. W karierze wygrał 23 turnieje GP i jest pod tym względem współrekordzistą z Australijczykiem Jasonem Crumpem. Na samodzielne liderowanie będzie musiał jeszcze poczekać. Na pocieszenie pozostało mu objęcie prowadzenia w klasyfikacji GP - ma 50 pkt i o dwa wyprzedza Holdera oraz o trzy Doyle'a.

Kolejna eliminacja mistrzostw świata odbędzie się 1 czerwca w Pradze.