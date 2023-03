Formuła 1 rusza, ale już bez Roberta Kubicy. Verstappen po raz trzeci z rzędu mistrzem? [KALENDARZ F1]

Bartosz Zmarzlik musiał to z siebie wreszcie wyrzucić. Poruszające wyznanie, te słowa nie przyszły mu łatwo

W tegorocznych MŚ Formuły 1 Kubica nie będzie odgrywał żadnej roli, w poprzednich latach pełniący obowiązki kierowcy testowego ekipy Alfa Romeo Racing Orlen. Do niedawna tytularny sponsor tego teamu, PKN Orlen, w tym sezonie wspierać będzie AlphaTauri. Krakowianin skupi się natomiast na wyścigach długodystansowych, które do tej pory łączył z obecnością w F1.

25-letni Verstappen wygrał w 2022 roku 15 wyścigów, co w jednym roku kalendarzowym nie udało się wcześniej nikomu. Tytuł miał zapewniony na cztery rundy przed końcem sezonu i wszystko wskazuje na to, że także w 2023 trudno będzie go pokonać. W oficjalnych testach, które odbyły się w Bahrajnie 23-25 lutego, jego Red Bull prezentował najlepsze tempo.

Ambicji nie zabraknie goniącemu go Lewisowi Hamiltonowi, który ma więcej zwycięstw i wywalczonych pole position niż cała reszta stawki razem wzięta. W obu statystykach zatrzymał się na razie na liczbie 103 i jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów. – Mamy jeszcze dużo rzeczy, nad którymi musimy popracować. Wciąż brakuje trochę do ideału. W tej chwili nie jesteśmy w stanie dorównać Red Bullowi i Ferrari – ocenił 38-letni Brytyjczyk, siedmiokrotny mistrz świata, który po raz ostatni triumfował w 2020 r.

W sezonie 2023 po raz pierwszy w historii mają odbyć się 23 wyścigi. Kierowcy zawitają m. in. trzy razy w USA: na wyścigi o Grand Prix Miami (7 maja), USA (22 października) i debiutującego w Formule 1 Las Vegas (18 listopada). Koniec zmagań – w listopadzie.

Kalendarz Formuły 1 na sezon 2023

5 marca - GP Bahrajnu

19 marca - GP Arabii Saudyjskiej

2 kwietnia - GP Australii

30 kwietnia - GP Azerbejdżanu

7 maja - GP Miami (USA)

21 maja - GP Emilii-Romanii (Włochy)

28 maja - GP Monako

4 czerwca - GP Hiszpanii

18 czerwca - GP Kanady

2 lipca - GP Austrii

9 lipca - GP Wielkiej Brytanii

23 lipca - GP Węgier

30 lipca - GP Belgii

27 sierpnia - GP Holandii

3 września - GP Włoch

17 września - GP Singapuru

24 września - GP Japonii

8 października - GP Kataru

22 października - GP USA

29 października - GP Meksyku

5 listopada - GP Sao Paulo (Brazylia)

18 listopada - GP Las Vegas (USA)

26 listopada - GP Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)