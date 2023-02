Bartosz Zmarzlik musiał to z siebie wreszcie wyrzucić. Poruszające wyznanie, te słowa nie przyszły mu łatwo

W czasie swojej sportowej kariery, Bartosz Zmarzlik zapracował na miano jednej z największych legend nie tylko polskiego, ale również światowego żużla. Trzykrotny mistrz świata przed kilkoma miesiącami zmartwił i zasmucił znaczną część swoich kibiców informując, że jego przygoda w Stali Gorzów Wielkopolski dobiega końca i po zakończeniu sezonu 2022 przeniesie się od do Motoru Lublin. Przez długi czas kibice mogli tylko domyślać się, jakie były powody decyzji Zmarzlika. Ten jednak zdecydował się o wszystkim opowiedzieć.

Gwiazdor PGE Ekstraligi gościł niedawno w podcaście "Rozmowy bez kompromisów" tworzonego przez Żurnalistę. Tam postanowił opowiedzieć, co skłoniło go do zmiany klubowych barw i nie ukrywał, że decyzja ta nie przyszła mu do głowy z dnia na dzień. Okazuje się bowiem, że już od jakiegoś czasu Bartosz Zmarzlik czuł, że potrzebuje dużej zmiany w swoim życiu, aby w przyszłości nie żałować podjętej przez siebie decyzji, że nie postanowił pójść dalej.

- Bardzo długo o tym myślałem. To się nawarstwiało z roku na rok. Doszedłem do wniosku, że w życiu potrzebne są jakieś zmiany (...) To były moje wewnętrzne potrzeby do tego, aby móc się rozwijać. Wiele osób tego nie rozumie, bo podważało moje słowa o rozwijaniu się skoro osiągnąłem to, czy tamto. Wiem jednak, że mogę stać się lepszym zawodnikiem. Nie chciałem zastać momentu, w którym poczułbym, że zastopowałem - wyznał Bartosz Zmarzlik dobitnie tłumacząc, dlaczego po tylu latach postanowił odejść z Gorzowa Wielkopolskiego.