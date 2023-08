Grand Prix Łotwy RELACJA NA ŻYWO żużel w Rydze GP Łotwy dzisiaj 12.08.2023 live online Grand Prix Łotwy za darmo w internecie GP Łotwy żużel Ryga WYNIKI na żywo

Zawodnicy startujący w Grand Prix Łotwy

Bartosz Zmarzlik (Polska) #95

Leon Madsen (Dania) #30

Maciej Janowski (Polska) #71

Fredrik Lindgren (Szwecja) #66

Robert Lambert (Wielka Brytania) #505

Daniel Bewley (Wielka Brytania) #99

Patryk Dudek (Polska) #692

Tai Woffinden (Wielka Brytania) #108

Martin Vaculik (Słowacja) #54

Jason Doyle (Australia) #69

Mikkel Michelsen (Dania) #155

Max Fricke (Australia) #46

Anders Thomsen (Dania) #105

Kim Nilsson (Szwecja) #233

Andrzej Lebiediew (Łotwa) #29

Francis Gusts (Łotwa) #16

Ricards Ansviesulis (Łotwa) #17

Ernest Matjuszonok (Łotwa) #18

Na żywo Grand Prix Łotwy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z Grand Prix Łotwy! Początek zmagań w Rydze zaplanowano na godzinę 16:00. Zapraszamy!

Bartosz Zmarzlik niezmiennie udowadnia, że bez dwóch zdań jest jednym z najlepszych zawodników w historii żużla, stale pokazując na co go stać w kolejnych zawodach. Przed startem Grand Prix Łotwy, który obędzie się tym razem w Rydze, gwiazdor biało-czerwonych ma aż 20 punktów przewagi nad drugim w stawce Fredrikiem Lindgrenem, a dobry występ podczas Grand Prix Łotwy może przybliżyć go do czwartego tytułu mistrza świata. Sobotnia rywalizacja może przynieść jednak sporo niespodzianek i niewiadomych, bowiem zmagania Grand Prix Łotwy po raz pierwszy mają miejsce w łotewskiej stolicy. Bartosz Zmarzlik może mieć jednak ten komfort, że nawet słaby występ nie sprawi, że po GP Łotwy straci on prowadzenie w tabeli, co może pozytywnie wpłynąć na polskiego gwiazdora i dodać mu animuszu podczas ścigania w Rydze. Zapraszamy na RELACJĘ NA ŻYWO z Grand Prix Łotwy!