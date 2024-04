Robert Kubica wraca po trzech latach i znowu wyjeżdża na słynny tor. Stawka jest wysoka

Robert Kubica wróci do Formuły 1?! Jest jasna deklaracja Polaka, tego nikt się nie spodziewał

Robert Kubica w tym roku w barwach teamu AF Corse za kierownicą Ferrari walczy w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship), ale łączy te obowiązki z europejską serią Le Mans i właśnie w ramach tych zmagań zawita na tor pod Barceloną. ELMS to druga seria wyścigowa Kubicy w sezonie 2024. Partnerami Polaka będą Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar.

Powrót Kubicy do ELMS

Kubica wraca do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 już startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.

W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.

Teraz sezon ELMS otworzy czterogodzinny wyścig na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, który odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia. Na starcie w LMP2 staną 22 teamy. Po dwa prototypy LMP2 wystawią także polska stajnia Inter Europol Competition oraz Team Virage.

W tym roku Kubica będzie jedynym polskim kierowcą w ELMS. W kalendarzu sezonu 2024 ELMS jest sześć rund. Kolejne po Barcelonie – 5 maja we francuskim Le Castellet, 7 lipca na włoskiej Imoli, 25 sierpnia na belgijskim Spa-Francorchamps, 29 września na włoskim Mugello. Sezon zakończy 19 października wyścig w Portugalii na Portimao.

Kubicę zobaczymy w piątek 12 kwietnia na treningach, a w sobotę od godz. 14.40 ruszą kwalifikacje. Start do niedzielnego wyścigu zaplanowano na godz. 11.30.