Robert Kubica wróci do Formuły 1?! Jest jasna deklaracja Polaka, tego nikt się nie spodziewał

Życie Roberta Kubicy mogłoby stać się kanwą scenariusza dla niejednego filmu, który okazałby się zapewne kasowym hitem. Krakowianin lata temu uchodził za jeden z największych talentów historii Formuły 1. Nigdy nie dysponował najszybszymi maszynami w stawce, ale jego umiejętności pozwalały mu osiągać często wyniki ponad stan. Po latach okazało się, że poważnie zainteresowana usługami Polaka była stajnia Ferrari. Niestety, zanim doszło do finalizacji rozmów między stronami, Kubica uległ poważnemu wypadkowi podczas rajdu. Cudem uszedł z niego z życiem, ale rehabilitacja trwała wiele lat. Wreszcie pojawił się znów w stawce królowej sportów motorowych, ale jego ekipa Williamsa dostarczała tylko frustracji. Obecnie bierze udział w wyścigach długodystansowych, ale niektórzy liczą po cichu, że jeszcze dostanie szansę w F1.

O Andrzeju Gołocie krąży wiele mitów. Nikt nie znał długo skrywanej prawdy o tym, kim jest naprawdę

Kubica szczerze o powrocie do Formuły 1

Wszyscy chyba byśmy sobie tego życzyli. Nie jest wielką tajemnicą, że zainteresowanie wyścigami F1 z udziałem Kubicy zawsze było ogromne. W niedziele wyścigowe w wielu polskich domach zasiadano do nich jak do telenoweli. Rodacy mocno wspierali jedynaka w świecie F1 i podróżowali za nim po całym świecie. Dziś trudno sobie wyobrazić kolejny powrót Kubicy za kierownicę ultraszybkiego bolidu, ale... nigdy nie mów nigdy. Do całej sprawy w rozmowie z Radiem Zet odniósł się sam zainteresowany, a jego wypowiedź może wlać w serca fanów nową nadzieję.

Przemysław Saleta nie mógł już udawać, gdy to zobaczył. Kolana się ugięły, język wyszedł na wierzch

Kubica gotowy na F1

Okazuje się bowiem, że Robert Kubica do tematu podchodzi bez kompleksów. Nie zasłania się dłuższym rozbratem z F1 i sugeruje, że jeśli tylko otrzymałby propozycję, to chętnie by z niej skorzystał. - Jestem gotowy. Moje przygotowanie się nie zmieniło. Wyścigi długodystansowe pozwalają mi utrzymywać swoje przygotowanie fizyczne i koncentrację. Gdyby była możliwość, wskoczyłbym do bolidu F1 - przekazał jasno Robert Kubica.