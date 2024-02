Leszek K. może trafić do więzienia na długie lata! Prokuratura ujawniła najnowsze informacje w sprawie znanego rajdowca

Informacje o zarzutach dla Leszka K. wywołały wiele emocje w środowisku sportowym. K. był w przeszłości odnoszącym sukcesy kierowcą rajdowym, który może pochwalić się czterema tytułami mistrza Polski. Niestety, jak przekazało radio RMF FM we wtorek, 6 lutego, do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Leszkowi K. Zawierał on zarzuty m.in. kierowania grupą przestępczą w latach 2014-2017, oszustwa podatkowego, przestępstwa przeciwko mieniu, fałszowania dokumentów czy utrudniania postępowania. Sam proceder miał polegać na handlu samochodami o sztucznie zaniżonej wartości o podatek VAT i akcyzę. To zaś było możliwe dzięki fałszywym fakturom wystawianym przez firmy powołane tylko w tym celu, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności. Teraz wiadomo, ile lat więzienia grozi Leszkowi K.

Znany rajdowiec trafi za kratki na wiele lat? Prokuratura ujawnia, ile mu grozi

Okazuje się, że Leszek K. może trafić do więzienia nawet na 10 lat!. – Leszkowi K. zarzucano popełnienie przestępstw założenia i kierowania grupą przestępczą tj. z art. 258 § 3 kk, przestępstwa prania brudnych pieniędzy z art. 299 § 1 kk oraz przeciwko dokumentom tj. o przest. z art. 271 § 3 kk oraz przywłaszczenia powierzonego mienia, oszustw na szkodę banków i przestępstw karno-skarbowych. Grupa przestępcza, której dotyczy akt oskarżenia, składa się z kilkunastu osób. Za zarzucane czyny Leszkowi K. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – informuje prokurator Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, cytowany przez „Przegląd Sportowy Onet”.