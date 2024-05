Nie żyje były zawodnik Włókniarza Częstochowa. Miał tylko 33 lata, trudno pogodzić się z tą tragedią

Nie żyje Andriej Kudriaszow, miał tylko 33 lata

Włókniarz Częstochowa to jeden z czołowych zespołów PGE Ekstralidze. Choć ostatnie drużynowe mistrzostwo Polski zdobył w 2003 roku, to ostatnie lata nie były najgorsze – w 2019 i 2022 roku Włókniarz zdołał sięgnąć po brąz wspomnianych mistrzostw Polski. Teraz klub przekazał jednak niezwykle przykrą dla siebie wiadomość, dotyczącą śmierci jednego z jego byłych zawodników, Andrieja Kudriaszowa.

Jak przekazał Włókniarz Częstochowa, Andriej Kudriaszow zmarł w wieku zaledwie 33 lat. Co prawda Rosjanin nie występował w pierwszej drużynie Włókniarza, bowiem nie zdołał zaprezentować tak wysokich umiejętności, jednak miał z Włókniarzem podpisany kontrakt w latach 2018-2020 i był wypożyczany z częstochowskiego klubu do zespołów w niższych ligach. Jak się okazało, 33-latek zmagał się z ciężką chorobą, choć nie napisano jaką. – Dziś dotarła do nas tragiczna informacja. W godzinach rannych po ciężkiej chorobie na zawsze z tego świata odszedł bowiem Andriej Kudriaszow? Były żużlowiec miał zaledwie 33 lata. Andriej w przeszłości miał podpisany 3-letni (2018-2020) kontrakt z naszym klubem. Nie dane było mu jednak przebić się do wyjściowego składu Biało-Zielonych i na zasadach wypożyczenia zasilał wówczas kluby z niższych lig. Jego największym sukcesem było natomiast 4-krotne zwycięstwo w Indywidualnych Mistrzostwach Rosji (2015,2017-2019). Spoczywaj w Pokoju Przyjacielu! – napisano na profilu Włókniarza na Instagramie.

Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.