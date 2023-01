Nie żyje legenda sportów motorowych. Kultowy zawodnik zmarł w tragicznych okolicznościach, miał tylko 55 lat

Ken Block nie żyje. Jedna z najbardziej barwnych postaci portów motorowych XXI wieku zginęła w wyjątkowo przerażających okolicznościach. Sportowiec, znany z występów w WRC, programie Top Gear, a przede wszystkim z filmów Gymkhana, które przysporzyły mu wielką popularność na całym świecie zginął w wypadku na skuterze śnieżnym. Sportowiec osierocił trójkę dzieci.

Ken Block nie żyje. Legenda motorsportu zginęła w tragicznych okolicznościach

Informację o śmierci sportowca przekazało biuro szeryfa hrabstwa Wasatch w stanie Utah. Do wypadku z udziałem Kena Blocka miało dojść, gdy jechał on skurterem śnieżnym po stromym zboczu. Wtedy to pojazd wymknął się z pod kontroli Blockowi, który miał zostać przez niego przygnieciony.

- Amerykanin jechał skuterem śnieżnym po stromym zboczu. Pojazd nagle został podbity i po wylądowaniu spadł na kierowcę. Lekarz przybyły na miejsce wypadku stwierdził zgon Blocka. Przyczyną śmierci były obrażenia odniesione w wyniku przygniecenia przez pojazd - czytamy w komunikacie opublikowanym przez amerykańskie służby.