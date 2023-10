Padniecie ze śmiechu, gdy zobaczycie, jakim samochodem jeździł Krzysztof Hołowczyc. Absurdalny widok

Krzysztof Hołowczyc z pewnością należy do grona osób, dzięki której rajdy samochodowe stały się w naszym kraju bardzo popularne. O jego rozpoznawalności świadczyć mogą nie tylko rzesze kibiców, lecz także wszystko, co przez lata działo się wokół jego osoby. Głos "Hołka" pojawiał się w nawigacjach samochodowych czy popularnych grach komputerowych. Dzisiaj zdaje sobie sprawę z siły mediów społecznościowych i tam dba o jak najlepszy kontakt z fanami. Ostatnio postanowił wrzucić archiwalne zdjęcie, które wywołało spore poruszenie. Wszystko przez samochód, jakim musiał poruszać się młody Hołowczyc.

Anna Lewandowska jednym zdjęciem podzieliła fanów. Polacy zupełnie się nie hamowali, uderzyli z pełną mocą

Krzysztof Hołowczyc w nietypowym samochodzie

Każdy musiał jakoś zaczynać i Hołowczyc nie mógł od razu wsiąść do najszybszych aut w swoich kategoriach. Kombinował, jak tylko mógł, by być konkurencyjnym na tle rywali. Z tego powodu niektóre jego samochody były specjalnie przeprojektowane. W tym gronie był legendarny Fiat 125, którym "Hołek" wyczyniał cuda. Na zdjęciu widać jednak bardzo nietypowy tył tego modelu, wyraźnie przerobiony do rajdowej wersji. Sam zainteresowany zwrócił na ten fakt uwagę we wpisie.

Najpiękniejsza gimnastyczka świata w obcisłym wdzianku ogłosiła to wszystkim. Głęboki dekolt ledwo zakrył jej piersi

Hołowczyc o jeździe starym fiatem

Kibice przyzwyczaili się raczej do widoku Hołowczyca w autach luksusowych marek. Nic dziwnego, że fotka w wysłużonym, starym fiacie wywołała sporo śmiechu wśród fanów w sieci. "Ostatnio bardzo spodobało Wam się zdjęcie mojego Fiata 125, więc dzisiaj kolejne. Trochę zmieniona „geometria” tyłu ale zawsze z gazem w podłodze" - czytamy we wpisie ikony rajdów samochodowych w Polsce.