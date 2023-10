Najpiękniejsza gimnastyczka świata w obcisłym wdzianku ogłosiła to wszystkim. Głęboki dekolt ledwo zakrył jej piersi

Gimnastyka sportowa w Polsce kojarzy się przede wszystkim z ćwiczeniami dla dziewczynek, ale w Stanach Zjednoczonych jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin. Od wielu lat Amerykanie dominują w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich, choć Olivia Dunne swoją popularność zawdzięcza niekoniecznie olimpijskim sukcesom. Pochodząca z Hillsdale gimnastyczka jest obecnie prawdziwą gwiazdą, a wszystko za sprawą mediów społecznościowych. Jej profile w największych social mediach śledzi ponad 12 milionów użytkowników, co czyni ją jedną z najpopularniejszych amerykańskich sportsmenek. Sama Dunne spełnia się w akademickim sporcie, gdzie reprezentuje barwy drużyny "LSU Tigers". Przed nią ostatni rok na poziomie NCAA, który rozpoczął się od wyjątkowej chwili.

Akademicki sport cieszy się w USA olbrzymim zainteresowaniem, a Dunne od pewnego czasu jest jedną z największych gwiazd na tym szczeblu. 1 października to wyjątkowy dzień dla jej wszystkich fanów, a w 2023 roku przybrał on szczególne znaczenie. Otóż blondwłosa gimnastyczka skończyła 21 lat, co za oceanem jest szczególnym momentem. Dopiero w tym wieku uzyskuje się stuprocentową pełnoletniość, co stanowi ważny moment w życiu każdego człowieka.

Ile znaczy ta chwila widać po popularnej "Livvy". 21-letnia gimnastyczka od rana świętowała urodziny, a swoją pełnoletniość ogłosiła z dumą w obcisłym wdzianku. Dunne chciała zapamiętać te chwile na zawsze i w 21. urodziny pokazała się w skąpej sukience mini z okolicznościową szarfą miss. Jej strój zawierał naprawdę głęboki dekolt odsłaniający piersi i idealnie podkreślał jej perfekcyjną sylwetkę.