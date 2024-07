Potężne wyzwanie przed Bartoszem Zmarzlikiem. Jeszcze nigdy tego nie dokonał, na pewno go to uwiera

Mija 25 lat od kosmicznego biegu Tomasza Golloba. Co to był za pościg, nawet ćwierć wieku później pojawiają się ciarki na ciele

Za czasów Drużynowego Pucharu Świata Polacy byli klasą sami dla siebie. Mają na koncie 14 złotych medali i w tabeli wszech czasów ustępują tylko Duńczykom. W kilku lat zaczęto jednak mocno mieszać w mistrzowskich turniejach. Wprowadzono zawody Speedway Of Nations, czyli turniej par krajowych (para plus rezerwowy). Ten układ obowiązywał w latach 2018-2022. W roku ubiegłym zdecydowano, że wraca Drużynowy Puchar Świata, ale… co trzy lata. Zatem w roku 2023 odbył się DPŚ (wygrali go, a jakże by inaczej, Polacy). W sezonach 2024 i 2025 znów będziemy oglądać SoN.

Speedway of Nations w Manchesterze. Liczymy na złoto Polaków

Polacy nie mieli w nim dotychczas szczęścia. Na pięć edycji nie wygrali ani razu, trzy razy wywalczyli srebro, a raz brąz. Niedoścignieni byli Rosjanie, którzy zwyciężali turniej aż trzykrotnie. Tym razem Rosjan z oczywistych powodów w Manchesterze zabraknie.

Trener Polaków Rafał Dobrucki powołał na ten turniej Bartosza Zmarzlika (kapitan), Dominika Kuberę i Macieja Janowskiego, rezygnując m.in. z Patryka Dudka i Piotra Pawlickiego. Żeby pojechać w sobotnim finale, Polacy muszą przebrnąć przez wtorkowy półfinał, w którym zmierzą się z reprezentacjami Finlandii, Francji, Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Do finału awansuje bezpośrednio zwycięzca, a drużyny z miejsc 2. i 3. pojadą w barażu.

Bartosz Zmarzlik obrał kurs na kolejny kosmiczny rekord. Czterokrotny mistrz świata goni legendy

Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata