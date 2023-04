Rodzina Schumachera reaguje na skandaliczny artykuł. Będzie pozew, to było do przewidzenia

Genialny Bartosz Zmarzlik! Aż brakuje słów, on znowu to zrobił

Fani od lat starają się dowiedzieć czegokolwiek o aktualnym stanie zdrowia swojego idola – Michaela Schumachera. Rodzina legendarnego kierowcy wyścigowego pilnie strzeże jednak informacji na jego temat i nie wiadomo tak naprawdę, w jakim jest stanie po wypadku, któremu uległ jeżdżąc na nartach w 2013 roku. Trudno jednak spodziewać się, że rehabilitacja Schumachera przynosi duże efekty – wówczas nie byłoby powodu tego ukrywać.

Rodzina Michaela Schumachera przygotowuje pozew przeciwko „Die Aktuell”

Rodzina 7-krotnego mistrza świata nie dopuszcza do niego niemal nikogo, a ci, którzy go odwiedzają, są zobowiązani do milczenia na temat szczegółów. Dlatego też takie emocje wywołał rzekomy „wywiad” jaki pojawił się w gazecie „Die Aktuell”, a który został stworzony przy pomocy AI. Choć fani sami chętnie dowiedzieliby się więcej o swoim idolu, to takie naruszenie świętości było dla nich nie do przyjęcia, a poza tym – po prostu poczuli się oszukani.

To jednak nie jedyny problem niemieckiej gazety. ESPN ustaliło, że rodzina legendarnego kierowcy zamierza pozwać niemiecką gazetę, a działania te potwierdził rzecznik rodziny Schumachera. Patrząc na dotychczasowe działania bliskich byłego kierowcy wyścigowego, taki efekt całej afery był niemal pewny.