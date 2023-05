Sensacyjne doniesienia w sprawie Zengoty. Żużlowiec może wrócić do startów tuż po złamaniu kości!

Do wypadku z udziałem Grzegorza Zengoty doszło w piątym biegu meczu pomiędzy Stalą Gorzów a Unią Leszno. Zengota na jednym z łuków próbował zbliżyć się do Martina Vaculika, ale w pewnym momencie jego motocykl wyrzuciło do zewnętrznej, wprost pod pojazd Wiktora Jasińskiego. Zawodnik Stali zdołał sam dość szybko stanąć na nogi, natomiast Zengotę zabrano do szpitala, gdzie zawodnik Unii przeszedł badania. Jeszcze w trakcie meczu klub potwierdził, że ich żużlowiec doznał złamania obojczyka. – Niestety. Skutek upadku Grzegorza Zengoty w biegu 5 - złamany obojczyk. Wracaj szybko do pełni zdrowia! Czekamy na Ciebie – napisano wówczas na profilu Unii Leszno na Twitterze. Teraz wiele wskazuje na to, że klub nie będzie musiał długo na Zengotę czekać.

Niespodziewany powrót Zengoty?

Jak przekazuje portal WP SportoweFakty, Unia Leszno nie szuka zastępcy za swojego zawodnika, bo wiele wskazuje na to, że ten wróci do ścigania już w niedzielę. Klub miał znaleźć bowiem specjalistę, którego zabieg pozwoli na start Zengoty już w niedzielę. – Znaleźliśmy specjalistę, który zapewnił, że Grzegorz Zengota będzie przygotowany na niedzielny mecz – powiedział prezes Unii, Piotr Rusiecki – Ostateczna decyzja zależeć będzie oczywiście do samego zawodnika. Gdy jednak w poniedziałek Grzesiek dowiedział się, że jest szansa na występ już w najbliższą niedzielę, to uśmiech nie schodził mu z twarzy – dodaje Rusiecki cytowany przez WP SportoweFakty.

Wspomniany zabieg ma polegać na ochronie i zespolenie złamanej kości specjalnymi blachami. Problemem pozostawałby ból, jednak ten można wyeliminować w pewnym stopniu zastrzykami ze środkami przeciwbólowymi w miejscu złamania.