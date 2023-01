Znana dziennikarka zajmująca się Formułą 1 miała wylew. „Mam trudności z mówieniem”

Gow mogą kojarzyć także polscy kibice, bowiem dziennikarka pojawia się w znanej serii filmowej prezentowanej na platformie streamingowej Netflix pt. „Drive To Survive” (Jazda o życie), pokazującej w dokumentalnej formie kulisy funkcjonowania F1. Jennie Gow przekazała informację o swoim poważnym stanie na Twitterze, chociaż, jak wyznała, nie była w stanie samodzielnie napisać notki opublikowanej w mediach społecznościowych.

Udostępniając oświadczenie na Instagramie i Twitterze, Gow poinmformowała: „Nie odzywałam się przez ostatnie parę tygodni, a to dlatego, że dwa tygodnie temu doznałam poważnego wylewu. Mąż pomaga mi to pisać, ponieważ trudno mi to robić samej, a w największym stopniu ucierpiała moja zdolność mówienia” – przeczytaliśmy w oświadczeniu reporterki BBC.

Dziennikarka z F1 chce wyzdrowieć po udarze

„Jestem zdeterminowana, by w pełni wyzdrowieć i wrócić do pracy, ale może to zająć trochę czasu. Dziękuję zespołom medycznym w szpitalach Frimley i St George's oraz mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy pomogli mi przejść przez ostatnie dwa tygodnie” – dodała Jennie Gow, która zajmuje się Formułą 1 od 2010 roku. Poza relacjami z wyścigów Grand Prix F1 prowadzi także komentarz serii wyścigowej Extreme E.

Gow pojawia się również jako ekspertka F1 w cyklu „Drive to Survive”, który powróci na platformę Netflix w piątym sezonie 24 lutego. Będzie opowiadać o drodze Maxa Verstappena do zdobycia drugiego mistrzostwa świata w 2022 roku.