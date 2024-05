57-letni Mike Tyson zdjął ubrania i pokazał, jak wygląda jego ciało. Tego już ukryć się nie dało. Porażające obrazki obiegły świat

Marcin Najman ostro do Michalczewskiego. Nie darował mu tej wypowiedzi. Publiczny apel Najman do byłego mistrza

Mike Tyson to niekwestionowana legenda boksu. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku był zawodnikiem, który przyciągał na trybuny dziesiątki tysięcy kibiców, a miliony przed telewizorami. To, co ujmowało fanów pięściarstwa, to przede wszystkim styl walki Tysona, który niejednokrotnie kończył pojedynki w pierwszej rundzie i brutalnie nokautował swoich oponentów. "Żelazny Mike" nie unikał również skandali i nierzadko rozpisywały się o nim media, ale niekoniecznie w kontekście boksu. Były mistrz ostatnią oficjalną walkę stoczył w 2005 roku.

Tyson zachwyca formą przed głośną walką

Pokazowy pojedynek stoczył w 2020 roku, kiedy to skrzyżował rękawice z Roy'em Jonesem Jr. Wydawało się, że Tysona nie zobaczymy już w akcji, ale legenda postanowiła podjąć się niespodziewanego wyzwania. Kilka tygodni temu gruchnęły informacje, że były mistrz świata w wadze ciężkiej zmierzy się z popularnym influencerem i gwiazdą Internetu, Jakiem Paulem.

Starcie odbędzie się 20 lipca tego roku i już teraz budzi ogromne zainteresowanie. W dodatku ma być to oficjalny pojedynek, który będzie liczył się do rekordu pięściarza. I to jeden z powodów, dla których Tyson pracuje na pełnych obrotach i ostro trenuje przed starciem. A że jest w świetnej formie widać na ostatnich zdjęciach. Fotoreporterzy przyłapali go w bokserskim stroju i wielu 57-latków może zazdrościć Tysonowi tego, jak wygląda.