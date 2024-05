Andrzej Gołota bez ceregieli o walce Tomasza Adamka z Bandurą. Jedno zdanie rozwiewa wszelkie wątpliwości

Marcin Najman ostro do Michalczewskiego. Nie darował mu tej wypowiedzi. Publiczny apel Najman do byłego mistrza

Andrzej Gołota był największą gwiazdą polskiego boksu na przełomie wieków. Jego cztery walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej elektryzowały całą Polskę, ale niestety pięściarzowi z Warszawy nie udało się zdobyć upragnionego pasa. Po błyskawicznej porażce z Lamonem Brewsterem w 2005 r. Gołota zrobił sobie dwuletnią przerwę. W tym czasie polscy kibice zakochali się w Tomaszu Adamku, który najpierw został mistrzem świata wagi półciężkiej, a następnie junior ciężkiej. W 2009 r. "Góral" postanowił przenieść się do królewskiej dywizji, w której rozpoczął od "walki stulecia" z Gołotą. Rozbity 41-letni Andrew poległ przed czasem, a wielu kibiców i ekspertów podważało sens takiego zestawienia. Był to jednak początek drogi Adamka do walki o mistrzostwo wagi ciężkiej, którą przegrał w 2011 r. z Witalijem Kliczką. Trzynaście lat później były mistrz świata dwóch kategorii wciąż walczy, a 18 maja zadebiutuje na freak-fightowej gali. To wydarzenie nie umknęło Gołocie, który ma jasne zdanie na temat walki Adamka z "Bandurą" na FAME 21.

Andrzej Gołota o walce Tomasza Adamka z Bandurą na FAME 21

Gołota, w przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu, nie zamierza krytykować byłego rywala za podjęcie walki we freak-fightach. - Powiem szczerze, że każdy robi to, co chce, jest panem swojego życia. To, co wybierają inni, to jest ich sprawa. Ja uważam, że jeżeli się spędziło w boksie 20 lat, to w innym sporcie, który się potem kontynuuje, ciężko jest cokolwiek zmienić. Zobaczymy, czas pokaże - powiedział w rozmowie ze Sport.pl podczas wizyty na gali Suzuki Boxing Night 29 w Dobczycach. Adamek jest podobnego zdania, dlatego nie zamierza walczyć w innej formule niż ta bokserska. A czy Gołota przyjąłby w szczytowej formie ofertę walki w MMA?

Andrzej Gołota podsumował powrót Mike'a Tysona. Nie ma cienia wątpliwości, co za słowa o byłym rywalu!

Gołota króciutko o walce w MMA

56-latek stwierdził, że nawet przed laty nie przyjąłby walki w MMA. Potrzebował chwili namysłu i zwrócił uwagę na potrzebę długiego treningu, ale ostatecznie wykluczył taki scenariusz. - Długi trening by mnie czekał. Wątpię, bardzo wątpię, chyba nie - ocenił. Adamek dołączył do federacji mieszanych sztuk walki, ale od początku zapowiadał starcia w boksie. Z "Bandurą" doszło nawet do nieporozumienia w sprawie wielkości rękawic. Ostatecznie zawodnicy zawalczą na FAME 21 w "dziesiątkach".