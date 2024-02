Aż ciarki nas przeszły, gdy usłyszeliśmy, co Artur Szpilka powiedziało Diablo Włodarczyku. Odpalił się na całego, brutalny komentarz

Dariusz Michalczewski podsumował Mameda Khalidova po walce z Adamkiem. Nie ukrywa zdziwienia, nie mógł uwierzyć w to, co widzi!

Artur Szpilka i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk raczej nie ukrywają tego, że niekoniecznie darzą się sympatią i choć wypowiadają się o sobie dość rzadko jasnym jest, że ich ewentualne stracie byłoby wielkim wydarzeniem, a słownych przepychanek w mediach by nie brakowało. Być może okazją do zobaczeniu ich rywalizacji będzie KSW 100, bo z federacji wysłano już pierwsze sygnały, że być może uda się doprowadzić do tego pojedynku. Jest niemal pewne, że walka Szpilki z Włodarczykiem cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem kibiców.

Szpilka ostro o Diablo Włodarczyku. Zrobiło się grubo

A że ostrych słów może nie brakować, przekonujemy się już za sprawą rozmowy Szpilki z portalem mma.pl. Pięściarz został zapytany o ewentualną walkę z Diablo Włodarczykiem. Przyznał, że jeśli miałoby dojść do starcia to na wyjątkowych zasadach. - To jest głupi człowiek. On sam nie wie, co mówi - wypalił na początku Szpilka. - Śmieję się, bo Martin Lewandowski coś mówi o walce z Krzysztofem w małych rękawicach - dodał.

Szpilka chce brutalnej wojny z Diablo Włodarczykiem?

- Ja mam wyłącznie Wrzoska. Nie dojdzie do walki z Włodarczykiem. Może być na małych rękawicach, w boksie, bez parteru, ale idzie z kolanami, łokciami, ze wszystkim. Taka uliczna walka. On dobrze wie dlaczego. Jak nie, to niech sobie boksuje w Białymstoku - podsumował zawodnik KSW, który na gali KSW 93 w maju zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem.