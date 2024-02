KSW EPIC zarobiło fortunę! Sprzedażowy hit. Specjalna gala przyciągnęła tłumy, Martin Lewandowski ujawnia

Gala XTB KSW EPIC zarobiła grube miliony

Wyjątkowe, trzynaste wydarzenie w kalendarzu federacji KSW na 2024 rok, a więc gala XTB KSW EPIC miała dostarczyć kibicom sportów walki niezapomnianych wrażeń i wiele emocji i rzeczywiście tak się stało. Łyżką dziegciu w beczce miodu mogło być jednak zakończenie walki wieczoru Adamek - Khalidov, bowiem po trzeciej rundzie Mamed nie był w stanie wrócić do rywalizacji przez kontuzję ręki, która okazało się być o wiele poważniejsza, niż początkowo sądzono. Szefowie KSW mogą być jednak zadowoleni z tego, jak sprzedała się gala XTB KSW EPIC i jak wyznał Martin Lewandowski w rozmowie z mediami tuż po wydarzeniu, wynik jest o wiele lepszy od tego, jaki wielu może szacować.

W pewnym momencie jeden z szefów organizacji otrzymał pytanie wprost, czy XTB KSW EPIC osiągnęło więcej, niż 100 tysięcy sprzedanych PPV. - Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre! Powyżej, dużo powyżej proszę państwa. Ogólnie bardzo zadowolony jestem naprawdę z całości i chciałbym, żeby main event dotrwał do końca. - wyznał z szerokim uśmiechem na ustach Lewandowski. Dostęp do transmisji gali XTB KSW EPIC można było wykupić w cenie od 40,99 zł do 45,99 zł. Już na poziomie 100 tysięcy sprzedanych dostępów generowało to ogromne przychody dla organizacji. Tych miało zostać wykupionych jednak znacznie więcej, co oznacza, że przychód KSW osiągnął kilka milionów złotych.