Fani sportów walki doskonale wiedzą, że Artur Szpilka ma ogromny dystans do siebie, co niezwykle pomaga mu podczas serfowania po internecie. Pięściarz jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, często chwaląc się tym, co akurat dzieje się w jego życiu oraz odpowiadając na pytania swoich fanów, nawet te najtrudniejsze lub dotyczące potomstwa. Tym razem gwiazdor federacji KSW postanowił zareagować na mema, którego był głównym bohaterem i dać znać, co myśli o takiej twórczości.

Artur Szpilka zobaczył mema ze sobą i postanowił zareagować. Niecodzienny wpis gwiazdora KSW

W sieci pojawiło się zdjęcie Szpilki przed pamiętną walką z Deontayem Wilderem, a pod nim kolejne, wykonane już po walce. Fotografie okraszone były podpisami "Saturdej" oraz "Sandej" co było odwołaniem do wypowiedzi "Szpili" w kierunku Wildera, gdy przed walką doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami. Okazuje się jednak, że Artur Szpilka ma większy dystans do siebie, niż wiele osób mogłoby myśleć.

Brutalnie zadrwili z Artura Szpilki i doczekali się odpowiedzi! Po zobaczeniu tego zdjęcia gwiazdor KSW zrobił tylko jedno

Jeden z największych gwiazdorów federacji KSW postanowił opublikować mema na swoim Instagram Stories i dodać do niego emotikony, którymi jasno określił, co myśli o znalezionym obrazku. W relacji pięściarza pojawiła się masa buziek płaczących ze śmiechu, co dobitnie pokazuje, że Szpilka nie obraża się, gdy znajdzie w internecie takie mamy ze swoją osobą.

