Była gwiazda GROMDA pręży pokaźny biust przed obiektywem. Jej półnagie zdjęcia zniewalają zmysły. Fotografie tak gorące, że aż parzą

Klaudia Burkot na Gromdzie już się nie pojawia, ale wierni kibice z pewnością pamiętają ją z pierwszych edycji gal tej federacji. Zresztą jeszcze 2-3 lata temu Burkot była nie tylko ring girl Gromdy, ale w tej samej roli występowała na imprezach Tymex Boxing Promotion, MB Promotions czy HFO. I choć z tej "fuchy" zrezygnowała jakiś czas temu, to nadal jest modelką i w efekcie jej sympatycy nadal mogą podziwiać jej nieprzeciętną urodę.

Klaudia Burkot, czyli seksowna była ring girl Gromdy. Jej zdjęcia rozpalają zmysły

Zresztą Burkot chętnie chwali się seksownymi fotkami na Instagramie. Tak też uczyniła w święta, w trakcie których obchodziła urodziny. - Happy Birthday to me!🥳🥰 „Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”💪🏻 Przy okazji dla Was ludziska Wesołych Świąt!🎄😘 - napisała, zamieszczając przy okazji niezwykle gorące zdjęcie z baaaaaaaaaardzo dużym dekoltem.

Nic więc zatem dziwnego, że błyskawicznie pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy. "Przepiękna!", "❤️😍czyste szaleństwo 😄🔥", "Cooo??? 😮 A które to już? 18 chyba wreszcie będziesz miała skończone 😂 Wszystkiego co Najlepsze Piękna Pani 🎂🎂🎂" - to tylko kilka wpisów pod rozpalającą zmysły fotką. Wspomniane zdjęcie możecie zobaczyć w poniższej galerii!