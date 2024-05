i Autor: TOMASZ GOLLA / SUPER EXPRESS Tomasz Adamek

Kolejne starcie?

Ikona KSW rzuciła wyzwanie Tomaszowi Adamkowi. Dobitna deklaracja. Bierze pod uwagę fatalny koniec

Tomasz Adamek już 18 maja ponownie wejdzie do klatki. Były mistrz świata w boksie zadebiutuje na gali FAME MMA, a jego rywalem będzie Patryk "Bandura" Bandurski. Jest jednak pewne, że nie będzie to ostatni pojedynek, jaki stoczy Adamek. Co więcej, powoli zaczyna ustawiać się do niego kolejka chętnych, bo chęć zmierzenia się z "Góralem" wyraził były mistrz KSW, Borys Mańkowski.