Córka Tomasza Adamka pokazała się bez ubrań. Gorące kadry rozeszły się po sieci. Na tych pikantnych zdjęciach widać wszystko

Tomasz Adamek w końcu się do tego przyznał. Ten czas musiał nadejść. Nagłe poruszenie po nagraniu Górala

Przez lata Tomasz Adamek dostarczał polskim kibicom nieprawdopodobnych wrażeń i emocji. "Góral" był jednym z niewielu reprezentantów biało-czerwonych, który zdobył pas mistrzowski w boksie. Choć Adamek ma już 47 lat, wciąż jest głodny kolejnych wyzwań. Pod koniec 2023 roku dołączył do federacji FAME i od tamtej pory stoczył dwa pojedynki. Podczas gali KSW Epic wygrał z Mamedem Khalidovem, a na FAME 21 pokonał Bandurę. Teraz wiele wskazuje na to, że wystapi podczas FAME 22 na PGE Narodowym 31 sierpnia. Sam zawodnik przyznał, że wraca do treningów.

Przy okazji kolejnego występu Adamka ponownie może być głośno o jego sprawach prywatnych. Swego czasu dużo mówiło się o jednej z dwóch córek byłego mistrza boksu. Weronika Adamek zachwyca urodą i na jej profilu na Instagramie często pojawiają się zdjęcia potwierdzające, że kobieta wygląda fantastycznie. Sama chciała zostać modelką.

Ale ten pomysł wybił jej z głowy sam Tomasz Adamek. Jego córka skończyła studia medyczne i jest obecnie pielęgniarką. Niedawno postanowiła pochwalić się zdjęciami z wakacyjnego wypadu. Wraz z partnerem Weronika Adamek udała się na Filipiny. Na kilku fotografiach pokazał się w kusym bikini, odsłaniając świetną sylwetkę. Rzecz jasna w komentarzach nie zabrakło komplementów pod adresem córki mistrza.