Dariusz Michalczewski nie hamował się, mówiąc o Tomaszu Adamku. Powiedział o kabarecie. Mocna analiza Tigera

Michalczewski podsumował Adamka. Mocna ocena legendy

Pojedynek Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem w boksie podczas gali XTB KSW: Epic była jednym z największych wydarzeń w polskich sportach walki w ostatnim czasie. Zainteresowanie pojedynkiem dwóch legend było bardzo duże i można jedynie żałować, że zawodnik MMA musiał przedwcześnie zakończyć starcie z powodu kontuzji ręki. Tym samym Adamek zanotował zwycięski powrót po dłuższej przerwie i może myśleć o kolejnych starciach. Te najpewniej będą miały miejsce w FAME MMA.

Sam były mistrz świata zapowiedział, że już niebawem dowiemy się, z kim zawalczy we freak-fightowej federacji. O opinię dotyczącą pojedynku Adamka z Khalidovem zapytany został m.in. Dariusz Michalczewski. Legendarny pięściarz w rozmowie z portalem Interia.pl przyznał, że walki nie oglądał. - Sam tej walki nie oglądałem, ale słyszałem głosy krytyki. Jest popyt i ludzie, którzy chcą to oglądać, to dochodzi do takich rzeczy. A jak długo to jeszcze potrwa? Tego nie wiem. Ludzie kupują na takie wydarzenia bilety, płatne dostępy do telewizji... - powiedział Michalczewski.

Tiger uważa, że kolejne walki Adamka, zwłaszcza we freak-fightach, będą jedynie wystawiać "Górala" na pośmiewisko. - To już będzie kabaret do potęgi entej. Jeśli on rzeczywiście miałby teraz zmierzyć się z jakimś freak-fighterem, który rękawice może nosił kiedyś, gdy był małym chłopcem, to już naprawdę całkowicie rozmieniłby się na drobne. Bo z Mamedem, wielkim wojownikiem, jeszcze wszystko rozumiem, jako "dziadek" pokazał, że jest w stanie wygrać z facetem, który cały czas startuje. Mało mi się już to mieściło w głowie, ale dobra, to jeszcze się obroniło. A tak już całkowicie pokazałby, że robi to wyłącznie dla kasy - podsumował były mistrz świata.