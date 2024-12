Dariusz Michalczewski wypalił o wierze i kościele. Nie gryzł się w język, mówi o kombinowaniu

Michalczewski 10 września 1994 r. pokonał Leeonzera Barbera i zdobył pas mistrza federacji WBO w wadze półciężkiej. Jego panowanie trwało dziewięć lat, a "Tygrys" w tym czasie obronił tytuł aż 23 razy! - Moja kariera była idealna. Gdybym miał ją przeżyć raz jeszcze, niczego bym nie zmienił. Ale moim największym zwycięstwem jest to, że wszystkie sukcesy, sława i ogromne pieniądze mnie nie zmieniły. Jestem takim samym człowiekiem jak 30 lat temu - powiedział Michalczewski.

Z okazji 30-lecia wywalczenia pasa chcieliśmy przedstawić Michalczewskiego kibicom z nieco innej strony. Sam zainteresowany chętnie odpowiadał na pytania, zresztą tak jak podczas całej swojej kariery. Poruszyliśmy wiele tematów, w tym wiary i kościoła. Ten wątek pojawił się przy okazji czwartego ślubu "Tygrysa".

Dariusz Michalczewski o wierze i kościele: Staram się być dobrym człowiekiem, być uczynnym, nie zazdrościć, nie być mściwym

- Basia chciała ślub kościelny, więc musiałem zrobić bierzmowanie. Zbytnio praktykujący jednak nie jestem, czasem wpadnę na mszę, ale to rzadko. Staram się być dobrym człowiekiem, być uczynnym, nie zazdrościć, nie być mściwym. Czyli tak jak mówi wiara katolicka. Co do kościoła, to trochę szkoda, że jestem tam tak rzadko, bo wtedy i dzieci brałyby ze mnie inny przykład w tej kwestii. Ale sakramenty przyjmują, bo mogą im się przydać. Wtedy nie będą musieli latać jak ja, kombinować, załatwiać itd - powiedział nam Michalczewski.