Donald Trump stracił milion dolarów przez Andrzeja Gołotę! Znany komentator po latach wszystko ujawnił, co za historia

- Z mojej wiedzy, to na pewno Donald Trump stracił milion dolarów – wspominał Andrzej Kostyra w swoim vlogu na kanale „KostyraSE” na YouTube. - Rozmawiałem z nim na walce Gołoty z Lennoxem Lewisem. Rozmawiałem z nim i z Marlą Maples, jego wówczas drugą żoną. On wtedy jeszcze oczywiście nie był prezydentem, był tylko takim magnatem działającym na rynku nieruchomości. No i wtedy miałem taką wiadomość, że postawił milion dolarów na zwycięstwo Andrzeja Gołoty. No i niestety przegrał – podkreślił Kostyra.