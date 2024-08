Akcja "Super Expressu"

Julia Szeremeta zasłużyła na mieszkanie. Andrzej Kostyra nie ma cienia wątpliwości: „O takich sportowców trzeba dbać!”

Julia Szeremeta to jedna z polskich bohaterek Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Niespełna 21-letnia bokserka bez kompleksów wchodziła do ringu, zmiatając w nim kolejne rywalki. Zatrzymała ją dopiero Tajwanka Lin Yu-Ting, do której płci pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Dziennikarz Andrzej Kostyra przyłącza się więc do apelu "Super Expressu" w sprawie nagrody dla naszej olimpijki. Kostyra nie ma wątpliwości: - O takich sportowców trzeba dbać! - mówi ekspert.