Fanki Artura Szpilki mogą piszczeć z zachwytu! Gwiazdor KSW odsłonił naprawdę dużo. Zasłaniał go tylko ręcznik

Artur Szpilka od dawna zalicza się do grona sportowców, którzy są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych i były pięściarz regularnie publikuje w sieci kolejne posty i relacje, na których widać nie tylko jego przygotowania do kolejnych starć, ale również to, co dzieje się w jego życiu oraz w domu. Na kilka tygodni przed pojedynkiem z Arkadiuszem Wrzoskiem, do którego dojdzie na gali KSW 94 w maju w Ergo Arenie, "Szpila" co rusz chwali się tym, jaką formę udało mu się do tej pory zbudować. Nie inaczej było tym razem. Zdjęcie w samym ręczniku mogło przykuć uwagę przede wszystkim fanek gwiazdora KSW.

Po jedynym z kolejnych treningów, które zajmują lwią część dnia Artura Szpilki, pięściarz postanowił stanąć przed lustrem i pokazać, jak obecnie prezentuje się jego ciało i muskulatura, chwaląc się tym, co już udało mu się osiągnąć. Artur Szpilka postanowił pokazać się zawinięty jedynie w ręcznik od pasa w dół.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

i Autor: Instagram/ artur_szpilka screen Artur Szpilka w samym ręczniku

Na karcie walk gali KSW 94 oprócz Artura Szpilki oraz Arkadiusza Wrzoska, którzy zmierzą się co-main evencie gali, znaleźli się także m.in. Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk (walka wieczoru o pas mistrzowski wagi półśredniej), Robert Ruchała i Patryk Kaczmarczyk (walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej) oraz Michał Michalski i Bartosz Leśko.