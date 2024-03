Film z treningu 57-letniego Mike'a Tysona sprawił, że aż nas zamurowało. Tak rusza się legendarny pięściarz. Prawda wyszła na jaw

To jak naprawdę wygląda 57-letni Mike Tyson powoduje gigantyczny szok. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Szczęki zbieraliśmy z podłogi

W lipcu 2024 roku Miel Tyson ponownie zamelduje się w ringu podczas specjalnej walki z Jakiem Paulem. YouTuber, który kreuje się na zawodowego pięściarza jest znacznie młodszy od legendy boksu - dzieli ich aż 31 lat i niedługo pod ogłoszeniu nadchodzącego starcia za Paula wylał się ogromny hejt, kiedy to internauci odkopali wideo pokazujące, jak Mike Tyson potrzebuje do chodzenia laski. Sam zainteresowany postanowił jednak pokazać internautom, że ma się naprawdę dobrze i na sali treningowej dalej błyszczy formą.

- To dzień 1... zabawa dopiero się zaczęła - napisał pod krótkim filmem Mike Tyson pokazując początek swoich przygotowań do walki z Paulem i już wtedy spora część internautów mogła być pod wrażeniem tego, jak rusza się 57-latek. Kolejny post mógł sprawić, że ci zbierali szczęki z podłogi, bowiem drugiego dnia przygotowań Tyson prezentował się jeszcze lepiej pokazując, z czym będzie miał do czynienia już niebawem jego rywal.

Walka Jake Paul - Mike Tyson ma odbyć się na AT&T Stadium w amerykańskim mieście Arlington w stanie Teksas. Obiekt ten zalicza się do największych stadionów w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może pomieścić 80 tysięcy widzów. Swoje mecze rozgrywa tam drużyna Dallas Cowboys. Stracie Tysona z Paulem będzie transmitowane wyłącznie na platfomie Netflix i nie przewiduje się transmisji w systemie PPV. Do walki dojdzie już 20 lipca 2024 roku.