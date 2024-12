Fury – Usyk 2. Wołodymyr Zełenski zrobił to po wygranej Usyka. Wymowne słowa prezydenta Ukrainy

- Zwycięstwo! Tak ważne i tak potrzebne nam wszystkim teraz. Broniąc pasa mistrzowskiego, Ołeksandr Usyk udowadnia: jesteśmy Ukraińcami i nie oddamy tego, co nasze! Bez względu na to, jak ciężko będzie – pokonamy wszystko. Niezależnie od tego, czy na ringu, na polu bitwy czy na arenie dyplomatycznej – będziemy walczyć i nie oddamy tego, co nasze! Gratulacje z okazji zwycięstwa, Kozaku! Gratulacje z okazji zwycięstwa, Ukraino! - napisał Zełenski na platformie X.