Fury vs Usyk stało się faktem! Kontrakty podpisane, to będzie walka jakiej świat nie widział

adamek vs khalidov

Niepokojące, co stało się z twarzą Popka! Dla wielu ten widok będzie głębokim szokiem, wziął wszystkich z zaskoczenia

Te informacje o Diablo Włodarczyku rozwścieczyły wielu. Ostrych komentarzy nie było końca, zawód to mało powiedziane

O walce Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem mówiło się już od miesięcy. Po tym, jak Ukrainiec pokonał Anthony'ego Joshuę w rewanżu i utrzymał pasy IBF, WBA, WBO oraz IBO dla wielu stało się oczywiste, że powinien w następnej kolejności zmierzyć się z posiadaczem ostatniego z czterech najważniejszych pasów, mistrzem federacji WBC, Tysonem Furym. Wydawało się jednak, że to Ukraińcowi bardziej zależy na walce, a Brytyjczyk jakby nie był nią zainteresowany – chciał więcej i więcej z podziału pieniędzy, aż negocjacje utknęły w miejscu. Niedawno powiedział nawet, że już całkiem nie jest zainteresowany walką z Usykiem, ale rzeczywistość okazała się całkiem odmienna.

Walka Fury vs Usyk nareszcie się odbędzie. Fani mogą zacierać ręce

Najwyraźniej gadanie Fury'ego było tylko kolejnym podbijaniem stawki. Niespełna dwa tygodnie po tym, jak Brytyjczyk powiedział, że „Nie jest zainteresowany walką z Usykiem” gruchnęła wieść, że panowie podpisali kontrakty i walka o zunifikowanie pasów w wadze ciężkiej dojdzie do skutku!

Co ciekawe, do starcia ma dojść już za parę miesięcy! Walka ma odbyć się w Arabii Saudyjskiej 23 grudnia lub w styczniu 2024 roku. Wcześniej Tyson Fury stoczy jeszcze pojedynek z Francisem Ngannou, jednak nie będzie to oficjalna walka o dzierżony przez Brytyjczyka pas.

Fiodor Czerkaszyn trenuje z Ołeksandrem Usykiem! Piękne słowa o mistrzu świata wagi ciężkiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.