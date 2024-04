Jake Paul nie mógł się tego spodziewać. Jego ukochana pokazała się bez koszulki i mocno oberwał. Piękna blondynka musiała wkroczyć do akcji

Związek Jake'a Paula i Jutty Leerdam od dłuższego czasu budzi zainteresowanie na całym świecie, a zwłaszcza w USA. To tam internetowy twórca jest prawdziwą gwiazdą i jednym z największych influencerów. Paul od kilku lat zajmuje się też boksem i już niedługo stoczy walkę z legendarnym Mike'em Tysonem, na której z pewnością będzie mógł liczyć na wsparcie ukochanej. Leerdam to jedna z największych gwiazd sportów zimowych. Holenderka jest nie tylko znakomitą panczenistką, bo cieszy się też olbrzymią popularnością. Także za sprawą związku z internetowym celebrytą, choć nie wszyscy fani blondwłosej piękności widzą jej relację z Paulem w różowych okularach.

Po sezonie Leerdam mogła na dobre nacieszyć się chwilami u boku ukochanego. Chętnie dzieliła się nimi w mediach społecznościowych, a jeden z niepozornych wpisów wywołał spore zamieszanie. Holenderka pochwaliła się zdjęciem z położonej na Morzu Karaibskim wyspy Saint-Barthélemy. Jest to jedna z najdroższych wysp na Karaibach, ale to nic dla głośnej sportowej pary. Leerdam cieszyła się rajskimi chwilami, ale dla niektórych była to przesada. "Za bardzo cię rozpieszcza" - brzmi najpopularniejszy komentarz pod wpisem ukochanej Paula. Ta aż zareagowała!

Jutta Leerdam i Jake Paul w związku

"To prawda" - odpisała niespodziewanie Leerdam. Jej riposta zdobyła jeszcze więcej polubień niż komentarz, który wywołał ją do tablicy. Warto dodać, że kilka dni później obchodziła z Paulem rocznicę, a ten napisał dla niej specjalny wiersz, który skradł serca ich fanów. A to wszystko na trzy miesiące przed hitową walkę z Tysonem, do której ma dojść 20 lipca na gali w Arlington.