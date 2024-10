Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Vlog Andrzeja Kostyry

Jest kolegą Usyka. Marzy o pasie mistrza świata w boksie! Fiodor Czerkaszyn w szczerej rozmowie | Andrzej Kostyra

Fiodor Czerkaszyn to nazwisko, którego polskim fanom boksu przedstawiać nie trzeba. Polsko-ukraiński zawodnik celuje w walkę o pas mistrza świata w boksie. Pojedynek w Zakopanem może znacząco go do tego przybliżyć. Co o nadchodzącym starciu opowiedział w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” Andrzejem Kostyrą? Oglądaj wywiad na kanale KOstyra SE na YouTube i Sport.se.pl.