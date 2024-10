Kolejny raz pobiją się pod Tatrami! Ważna walka Czerkaszyna, powrót Cieślaka

W tym roku jedną z głównych atrakcji gali będzie pojedynek o pas WBC International wagi średniej pomiędzy Fiodorem Czerkaszynem (24-1, 15 KO) i Sebastianem Papeschim (22-4, 8 KO). Dla Czerkaszyna będzie to trzeci tegoroczny występ. Zwycięstwo da pięściarzowi przepustkę do pierwszej piętnastki rankingu World Boxing Council oraz przybliży do walk o najwyższą stawkę. Pochodzący z Argentyny Papeschi to zawodnik leworęczny, który w tym roku zaliczył już dwa zwycięstwa. Pięściarz z Ameryki Południowej ma na koncie m.in. pas IBF Latino.

Czerkaszyn, Cieślak i Grzyb bohaterami gali w Zakopanem

W Zakopanem na ring wróci również Michał Cieślak (26-2, 20 KO), który jest bardzo blisko kolejnej w swojej karierze walki o mistrzostwo świata. Podopieczny trenera Andrzeja Liczika jest liderem rankingu federacji WBO oraz zajmuje bardzo wysokie pozycje w zestawieniach organizacji IBF i WBC. Czekając na ważne rozstrzygnięcia na światowych ringach, Cieślak zachowa aktywność i stoczy w Nosalowym Dworze drugi tegoroczny pojedynek.

Podczas najbliższej gali kibicom zaprezentuje się także niepokonany Ihosvany Garcia (13-0, 10 KO), który w ostatnim czasie zaliczył duży awans w rankingu WBC i zyskał prawa pretendenta do tytułu mistrza świata wagi super średniej. Na ring wróci także była mistrzyni Europy i wysoko klasyfikowana w światowych rankingach wagi super koguciej Laura Grzyb (10-0, 3 KO), boksujący w kategorii półciężkiej Jan Czerklewicz (13-1, 3 KO) i występujący w kategorii ciężkiej Piotr Łącz (10-0, 7 KO).