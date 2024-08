Julia Szeremeta wprost o starcie w wyborach z list Konfederacji. Jej słowa wszystko wyjaśniają! Krótki komentarz

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Julia Szeremeta została pokochana przez polskich fanów. Młoda pięściarka z miejsca stała się ulubienicą kibiców przez wyjątkowy styl walki i niesamowity wynik osiągnięty w Paryżu. Po ponad trzydziestu latach przerwy Polska znów może cieszyć się z olimpijskiego medalu w boksie. Mimo porażki w finale, Szeremeta została przywitana w Polsce jak królowa. Niektórzy zagłębiali się w przeszłość pięściarki, która niedawno startowała w wyborach z list Konfederacji. Została o to zapytana przez Bogdana Rymanowskiego.

Julia Szeremeta o starcie w wyborach. Krótki komentarz

Podczas rozmowy w „Gościu Wydarzeń”, Szeremeta przyznała, że nie będzie brała udziału w kolejnych wyborach. Wszystko z powodu wielkich planów związanych ze sportem i startem w następnych igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

- Nie wystartuję w przyszłych wyborach. Skupiam się na sporcie. Mój cel numer jeden to przygotowania do Los Angeles w 2028 roku – przyznała wprost Szeremeta w Polsacie.

Pięściarka odniosła się także do tematu jej rywalki i kontrowersji z jej udziałem. - Wiedziałam, że była taka sytuacja. Ja skupiłam się na igrzyskach. To MKOl ma się wypowiedzieć, na pewno testy przeprowadzić (...). Ciężko mi powiedzieć, czy finał był do wygrania. Straciłam szybkość w walce. Moja przeciwniczka była bardzo niewygodna. Jej zaletą był także wzrost – dodała.

