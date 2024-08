i Autor: YouTube UFC Mateusz Gamrot

UFC 305

Mateusz Gamrot przed walką na UFC szaleje w australijskich lasach. Kąpał się pod wodospadem, chodził po pniach drzew

Mateusz Gamrot już w ten niedzielny poranek stoczy kolejny pojedynek dla organizacji UFC. „Gamer” zmierzy się z Danem Hookerem, co może znacząco przybliżyć go do starcia o tytuł mistrzowski. Przed walką w Australii Gamrot wybrał się do lasu na zwiedzanie, co uwieczniono w ramach programu „UFC Embedded”. Chodzenie po pniach drzew i kąpiele w rzece pod wodospadem to tylko część ujęć!