Kamila Wybrańczyk na zmysłowym wideo w swoim domu. Nagrała się niespodziewana reakcja Szpilki

Kamila Wybrańczyk wielokrotnie udowadniała już, że jak mało kto wie, jak prowadzić swoje profile w mediach społecznościowych. Prawie 350 tysięcy obserwujących na Instagramie nie może być dziełem przypadku. Narzeczona Artura Szpilki potrafi dobrać odpowiednio do sytuacji zawartość swoich postów. Niekiedy przekazuje ważne życiowe prawdy, ale częściej komunikuje się z fanami z przymrużeniem oka. Rzuca żartami czy pokazuje zabawne sytuacje z życia prywatnego. Tym razem kobieta, która stoczyła już kilka walk w MMA, postanowiła zaprezentować wideo, na którym w zmysłowym tańcu udowodniła, że świetnie czuje rytm. Jednak w trakcie nagrywania materiału zza jej pleców wyłonił się Szpilka i jego reakcja była po prostu mistrzowska.

Artur Szpilka zareagował na zmysłowy taniec narzeczonej

Przez kilkanaście sekund Kamila Wybrańczyk w niedużej odległości przed obiektywem podnosiła i opuszczała ręce oraz kręciła biodrami. Gdyby nie to, co wydarzyło się chwilę później, to byłby to kolejny materiał wpływający na zmysły odbiorców. Jednak ten zmienił się w prawdziwy komediowy skecz. Wszystko za sprawą Artura Szpilki. Pięściarz i od niedawna zawodnik MMA postanowił... przyłączyć się do ruchów swojej wybranki serca, co rozbawiło zarówno ją, jak i fanów na Instagramie.

Wymowny komentarz Kamili Wybrańczyk po zachowaniu Szpilki

Wiele kobiet zapewne miałoby za złe swoim ukochanym za psucie tak skrzętnie przygotowywanego nagrania. Kamila Wybrańczyk wie jednak, że jej związek opiera się nie tylko na wzajemnym wsparciu, lecz także podobnym poczuciu humoru. Dlatego też kobieta w krótki sposób skwitowała to, co zrobił Szpilka. "Kocham" - napisała przy nagraniu, które opublikowała na portalu społecznościowym.