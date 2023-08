O tym geście Mateusza Borka natychmiast zrobiło się głośno. Przyłapały go kamery, wszystko się nagrało

Mateusz Borek stał się prawdziwą ikoną polskiego dziennikarstwa sportowego. Spore znaczenie ma fakt, że nie ogranicza się tylko do piłki nożnej, a od zawsze jego wielką pasją są sporty walki. Dziennikarz z Dębicy początkowo pracował przy tych wydarzeniach, a od wielu lat działa także w roli promotora boksu. Dzięki temu doskonale poznał ten świat od podszewki. Ostatnio coraz częściej zdarza się, że Borek pojawia się na freak-fightowych wydarzeniach. Niedawno był gościem gali FAME Friday Arena 1, na której walczył jego przyjaciel, Piotr Świerczewski. Z kolei sobotni wieczór 49-latek spędził na warszawskim Torwarze, gdzie odbyła się gala CLOUT MMA 1!

Mateusz Borek jednym gestem całkowicie podgrzał atmosferę

Nic dziwnego, że kamery błyskawicznie wyłapały Borka na trybunach. Co więcej, stało się to w idealnym momencie, gdy w klatce do mikrofonu mówił akurat jeden z ambasadorów federacji, Sławomir Peszko. Były piłkarz odpowiadał na pytanie prowadzącego galę Arkadiusza "Pana" Pawłowskiego, który zapytał o przyszłość i potencjalny angaż kolejnych uznanych sportowców.

- Od dawna mówiłem, że czekam w oktagonie na... - powiedział Peszko, a kamera znalazła Borka, który siedział obok Szymona Marciniaka! Dziennikarz, słysząc te słowa, błyskawicznie wskazał palcem na najlepszego polskiego sędziego piłkarskiego, czym pobudził wyobraźnię wielu kibiców. Odpowiedź Peszki była jednak znacznie inna i dotyczyła Artura Boruca, którego były reprezentant Polski wywoływał doskonale znanym kibicom okrzykiem.