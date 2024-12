Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki vs Marcin Najman?! Wielki Bu komentuje. Jest odpowiedź "Cesarza"

Andrzej Gołota prawym sierpowym znokautował wielokrotnego mistrza Polski. Doszło do tego na jubileuszowej gali Babilon MMA 50

Kampania prezydencka jeszcze się oficjalnie nie zaczęła, a padają już bardzo ciekawe propozycje! Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki jest wielkim fanem sportu. Jego wielka aktywność fizyczna była od razu dostrzeżona także przed ikonę polskich freak-fightów Marcina „Cesarza” Najmana.

Jak były pretendent do pasa mistrza Polski w boksie i ex-zawodnik takich organizacji jak KSW, FAME MMA czy CLOUT MMA ocenia umiejętności Nawrockiego?

- Wąsko trzymane ręce, szczelna garda, lewy prosty jak najbardziej prawidłowo wykonywany z krokiem w przód, czyli tak jak mówi stara polska szkoła boksu. To nie jest po amerykańsku, tak z miejsca. Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki ma pojęcie o boksowaniu – przyznaje „Super Expressowi” Najman.

Po ocenie do akcji wkroczył… Patryk „Wielki Bu” Masiak. Zawodnik i kolega z sali treningowej kandydata PiS na prezydenta przestrzegł „Cesarza”. - Panie Marcinie, sugeruję się nie pchać pod ten lewy prosty. To mogłaby być ostatnia Pana walka – napisał na Instagramie.

Nawrocki vs Najman: Kto byłby górą?

Na odpowiedź Marcina Najmana nie trzeba było długo czekać. - Kumple z ringu mnie podszczypują, a „Cesarz” nie obawia się nikogo. Możemy się sprawdzić i rozwiać wszelkie wątpliwości, chociażby w walce charytatywnej. Cesarz nigdy, ale to nigdy nie zrobi kroku wstecz. Także jeżeli sekundanci i koledzy kandydata na prezydenta mają takie życzenie, cesarz stawi się w wyznaczonym miejscu i stoczy charytatywną walkę z panem Karolem Nawrockim – powiedział „Super Expressowi”.

Najman zdaje sobie sprawę z tego, że nie byłaby to dla niego łatwa przeprawa, ale jest pewny wygranej. - Po 28 latach kariery jestem wyniszczony, a Karol Nawrocki nie toczył żadnych ciężkich pojedynków, a przynajmniej o takowych nie słyszałem. Jest niewyboksowany, bez kontuzji, przygotowałby się dobrze technicznie. Ale na „Cesarzu” zęby by sobie połamał. Nie wiem, czy to jest dla niego najlepszy pomysł – dodał.

