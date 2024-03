i Autor: Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl O której godzinie Różański - Babić godzina rozpoczęcia walki Łukasz Różański - Alen Babić 22.04.2023 gala KBN 27 w Rzeszowie Różański - Babić DATA, GODZINA Różański - Babić o której?

Gala w maju w Rzeszowie

Kosmiczne ceny biletów na walkę Różańskiego o pas mistrza świata! Nawet te najtańsze sprawią, że złapiecie się za głowy

24 maja w Rzeszowie Łukasz Różański przystąpi do premierowej obrony pasa mistrza świata federacji WBC w wadze bridger. Polak skrzyżuje rękawice z Lawrencem Okoliem i bez dwóch zdań będzie to najtrudniejsze wyzwanie w jego karierze. Do sprzedaży trafiła właśnie pierwsza pula biletów. Ceny powalają z nóg.