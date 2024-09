Krwawa jatka byłych kumpli. Olbrzymia stawka walki wieczoru gali Gromda 18

Znają się jak łyse konie, ale ich zażyła znajomość to już przeszłość. Publicznie nie chcą jednak rozmawiać o tym, co ich poróżniło. - Od dawna ze sobą nie rozmawiamy i tyle - powiedział Skiermański. - Traktuję ten pojedynek jak każdy inny, który miałby mnie przybliżyć do walki o pas. Dla mnie to czysto zawodowa sprawa, osobiste aspekty odstawiam na bok - dodał Szmajda.

Joker - Scarface w walce wieczoru gali Gromda 18

Dodatkowego smaczku batalii byłych kumpli dodaje fakt, że zwycięzca w niedalekiej przyszłości zmierzy się z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem o pas mistrza Gromdy.

- Mateusz uważany jest za najlepszego zawodnika walk na gołe pięści w Polsce. Stoczył dziewięć walk, wszystkie wygrał, ale każda passa się kiedyś kończy. Liczę, że ja będę pierwszym, który go pokona, ale wcześniej muszę uporać się z Sebastianem - zakończył "Joker".